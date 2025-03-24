В общественном транспорте Луганска внедрили безналичную оплату проезда через терминалы Сбера

Терминалами оборудовано уже более 70% автобусов столицы Республики, обслуживающих основные городские маршруты, и все маршруты МУП «Луганскгортранс».

В январе 2025 года администрация города в рамках модернизации системы общественного транспорта приняла решение о внедрении эквайринга на маршрутах столицы. Сбербанк выступил партнёром в реализации данного проекта. На сегодня уже 70% общественного транспорта Луганска оборудовано современными платёжными терминалами, позволяющими пассажирам оплачивать проезд быстро и удобно.

Луганчане могут воспользоваться банковскими картами, смартфонами или любыми другими устройствами с функцией бесконтактной оплаты, чтобы мгновенно оплатить проезд прямо при входе.

Проект помогает сделать передвижение на общественном транспорте удобнее и комфортнее, а также стимулирует использование безналичной оплаты. Оценили преимущества терминалов в транспорте и водители. Теперь они могут не отвлекаться на прием наличных.

Как отметил управляющий Луганским отделением Сбера Александр Колонцов, «важно улучшать жизнь горожан с помощью простых и удобных финансовых сервисов. Установка эквайринговых терминалов в общественном транспорте города — это важное обновление, которое делает поездки быстрее и проще. Достаточно приложить карту или телефон к терминалу, и оплата произойдет мгновенно. В наших дальнейших планах — обеспечение терминалами и остального автопарка, в том числе в других городах Республики».