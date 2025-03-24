Бастрыкин поручил признать сироту в Удмуртии потерпевшей по делу о выдаче жилья

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил признать сироту в Удмуртии потерпевшей по уголовному делу о нарушении ее жилищных прав, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Молодая жительница Глазова обратилась в приемную главы Следкома, где рассказала о том, что неоднократно обращалась с просьбой включить ее в списки лиц по обеспечению жильем.

Однако в этом девушке отказали, сославшись на то, что у нее в собственности находится доставшийся по наследству частный дом. Отмечается, что здание практически полностью разрушено. Благоустроенного жилья у сироты не имеется.

В региональном СУ СКР расследуется уголовное дело, в ходе которого проводится проверка информации. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах его расследования. Поручение главы Следкома поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.