В Октябрьском районе при пожаре погиб местный житель

Ночью 24 марта в деревне Киевка Октябрьского района в частном доме произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили местного жителя без признаков жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар ликвидировали сотрудники регионального управления МЧС России совместно с участниками добровольной пожарной команды поселка Свободный. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.

Виталина Ярховска