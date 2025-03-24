Компания «ФЭС-Агро» открыла подразделение «Склад Черкесск» в Карачаево-Черкесии

Директор ООО «ФЭС-Агро» Михаил Кучеров издал приказ о создании обособленного подразделения общества — «Склад Черкесск» в Карачаево-Черкеской Республике. Дата издания приказа — 21 марта 2025 года, говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФЭС-Агро» зарегистрировано в 2012 году в Ставрополе. Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал общества — 70 млн руб. Бенефициаром (100%) является Александр Михайлов. До 2022 года компания принадлежала кипрскому офшору. Филиалы компании расположены в 22 регионах России. По итогам третьего квартала 2024 года выручка предприятия составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль — 414,6 млн руб. Кредиторская задолженность общества на конец третьего квартала прошлого года составляла 6,4 млрд руб., дебиторская — 4,3 млрд руб.

По информации hh.ru, ООО «ФЭС-Агро» вошло в список из 12 лучших работодателей Ставропольского края в категории средних предприятий до 1000 работников. На официальном сайте компании указано, что ООО «ФЭС-Агро» является федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и удобрений, а также первой публичной компанией среди дистрибуторов на сельскохозяйственном рынке.

Дмитрий Михеенко