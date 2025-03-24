Суд 31 марта рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ТРЦ «Плаза» в Сочи

Адлерский районный суд Сочи назначил на 31 марта рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об изъятии торговых и офисных центров «Плаза» в Сочи в доход государства. Согласно исковому заявлению (копия есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб. принадлежит сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Поводом для судебного разбирательства стало неисполнение бизнесменом предыдущего судебного решения по иску первого заместителя генпрокурора об истребовании объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна» в пользу РФ, а также о взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, который был причинен застройкой курортной зоны.

По данным прокуратуры, Рубен Татулян долг не погасил, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В надзорном ведомстве считают, что для защиты активов от взыскания он якобы создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащую ему недвижимость.

Ответчиками по делу выступают ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Групп», Анна Тарасова, Георгий Татулян и Каринэ Татулян.

Спорные объекты общей площадью 47 тыс. кв. м расположены на улицах Демократическая, Старонасыпная и Кирова в Сочи.

Лия Пацан