На Ставрополье зарплаты таксистов выросли до 100 тысяч рублей

В Ставропольском крае медианная зарплата водителей такси выросла до 100 тыс. руб. Это произошло на фоне увеличения спроса на специалистов в сфере такси по всей России, сообщают аналитики HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За последний год работодатели разместили более 21 тыс. вакансий для таксистов на портале HH, что на 58% больше, чем в 2023 году. Больше всего предложений поступает от логистических компаний, торговых и сервисных предприятий. Наибольшее количество вакансий зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, но Ставропольский край также показал значительный рост — более 240 предложений.

По всей стране медианная зарплата таксистов составляет 148,4 тыс. руб., тогда как в Ставропольском крае — 100,8 тыс. руб. В регионе средний диапазон выплат варьируется от 52 до 137 тыс. руб. На более чем 9 тыс. вакансий указан гибкий график работы для водителей такси.

Николай Аксенов