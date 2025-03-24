Балахнинца оштрафовали за ложное сообщение об удерживании его в заложниках

Жителя Балахны Нижегородской области оштрафовали за ложный вызов полиции. Об этом сообщается на сайте Балахнинского городского суда 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 9 февраля гражданин, находясь на улице Попова, позвонил в полицию и сообщил, что его удерживают в заложниках. Однако эта информация не соответствовала действительности.

Мужчину признали виновным по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов полиции) и оштрафовали на 1 тыс. руб.

Галина Шамберина