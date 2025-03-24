В Перми перестали дорожать новостройки

По итогам февраля средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми составила 153,2 тыс. руб., не показав динамики по сравнению с январем 2025 года (0%). Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в сервисе цифровой аналитики «Объектив.РФ». Объем экспозиции или лотов, выставленных на продажу девелоперами в городе, в феврале увеличился на 1,5% по сравнению с январем 2025 года, составив 563 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая отметила, что коммерческие субсидии — субсидии ставки или первоначальный взнос, которыми девелоперы вынужденно стимулируют спрос,— всегда отражаются в заявленной прайсовой стоимости квартиры, соразмерно увеличивая ее. «Поэтому показатель средней цены квадратного метра несколько не соответствует реальной рыночной ситуации на фоне стагнирующего спроса»,— считает Ксения Чернецкая.

Эксперты рынка не прогнозируют снижения средней цены на новостройки из-за роста стоимости строительных работ и материалов, увеличения затрат на фонд оплаты труда, инфляции и прочего. «Цена предложения не будет снижаться — застройщики будут держать ее на том же уровне. Но есть и множество других, пока неизвестных факторов для рынка недвижимости, которые окажут влияние на цену. Это и размер ключевой ставки, и лимиты по льготным программам, и правила ипотечного стандарта»,— говорит эксперт «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач. Итоговая цена сделки будет зависеть от условий для конкретного покупателя, при утверждении конечной цены могут применяться скидки и надбавки на итоговую стоимость квартиры, добавляет господин Скоробогач.

По предварительным данным Росреестра на 1 марта, в феврале на рынке первичной недвижимости Перми было совершено 477 сделок. Прогнозный итоговый показатель по договорам долевого участия в строительстве по итогам февраля может составить примерно 529 сделок.