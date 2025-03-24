На весенних каникулах свыше 10 тыс. детей в столице Татарстана будут посещать пришкольные лагеря. Об этом сообщил начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани более 10 тыс. детей на каникулах посетят пришкольные лагеря

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани более 10 тыс. детей на каникулах посетят пришкольные лагеря

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Досуг для школьников организуют в 165 казанских общеобразовательных учреждениях. Стоимость путевок на одного ребенка составила 272 рубля. Для детей участников спецоперации посещение лагеря будет бесплатным.

Весенние каникулы в Татарстане проходят с 22 по 31 марта.

Дарья Сайфиева