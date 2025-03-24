Мужчина погиб на пожаре в двух банях в Самарской области
Трагический инцидент произошел 23 марта в Сызранском районе Самарской области. При пожаре в двух банях на ул. Красной, 1 в поселке Красный Миронов погиб 66-летний мужчина.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт оперативных служб в 11:32 (MSK+1). Прибывшие на место подразделения определили, что площадь пожара составляет 80 кв. м.
В 12:23 (MSK+1) возгорание было ликвидировано. Для тушения привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники.
«Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования»,— заявили в ведомстве.