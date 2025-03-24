В Самарской области за 2024 год инвесторы вложили 586,6 млрд рублей в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в регионе составили 568,6 млрд руб. в 2024 году — на 45,9 млрд руб. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, более трети всего объема инвестиций направлены в обрабатывающие производства. Объем вложений в отрасль увеличился на 7% по сравнению с 2023 годом. Высокий уровень вложений также наблюдается в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства.

Инвестирование было и в производства стройматериалов, сферы фармацевтики, транспорта, пищепрома, туризма, химии, логистики и др. Активнее инвестировали малые и средние предприятия, их вложения выросли на 7,1%.

Руфия Кутляева