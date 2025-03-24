Вступил в силу приговор бывшему замглавы отдела полиции в Самаре Алексею Абрамову

Приговор бывшему замначальника отдела полиции по Самарскому району Самары вступил в законную силу. Об этом сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Волга» источник в силовых структурах, речь идет об Алексее Абрамове.

Правоохранителя задержали в апреле 2024 года по подозрению во взяточничестве. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Как выяснили следователи, полицейский потребовал от индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей табачных изделий, передавать ему 50 тыс. руб. ежемесячно «под угрозой привлечения к установленной законом ответственности». За денежное вознаграждение замначальника отдела полиции не должен был проводить проверки деятельности ИП. С января по апрель 2024 года Алексей Абрамов получил 150 тыс. руб. от предпринимателя.

В ноябре прошлого года Самарский районный суд Самары приговор бывшего полицейского к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 750 тыс. рублей. Позже суд лишил осужденного звания подполковник полиции. В текущем месяце апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила приговор нижестоящего суда без изменения.

Сабрина Самедова