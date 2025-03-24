«Росгосстрах» запустил акцию «Весна — красна!» с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 марта «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Весна — красна!». Она предоставляет возможность новым клиентам компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Согласно условиям договора, заключенного по весенней акции «Росгосстраха», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Еще дешевле — до 30% выгоды — обойдется полис страхователям, договор с которыми будет оформлен по акции «Флагманский сезон» с помощью цифровой платформы «Флагман». Объединившая в единое целое ряд информационных систем компании, платформа призвана стать для агентов и офисных менеджеров удобным и современным инструментом для работы с клиентами, позволяя оформлять полисы как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета, и тем самым максимально защищая имущество, здоровье и гражданскую ответственность страхователей.

«По итогам 2024 года общий объем выплат «Росгосстраха» по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 млрд рублей — эта сумма оказалась почти на 19% больше, чем годом ранее. И мы фиксируем, что из года в год выплаты за жилье только растут. Так, в прошлом году аномально теплая весна обернулась масштабными паводками: в «Росгосстрахе» выплаты клиентам компании за поврежденное в воде жилье увеличились в пять раз, — говорит член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — Миллионы наших клиентов чувствуют себя спокойно благодаря полису от «Росгосстраха», в который включены все основные риски для жилья, в том числе риски падения БПЛА. Оформить страховой договор в «Росгосстрахе» просто, тем более, что мы внедрили для страховых агентов такой рабочий инструмент, как цифровая платформа «Флагман», которая позволяет перейти от бумажных полисов к цифровым продажам».

Акции «Весна — красна!» и «Флагманский сезон» действуют до 15 июня 2025 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее об условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»