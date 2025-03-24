Первого замглавы миндортранса Челябинской области оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения первому заместителю главы министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Он будет находиться под стражей минимум до 18 апреля 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение Тракторозаводского районного суда Челябинска о содержании Станислава Харченко в СИЗО. Однако суд встал на сторону гособвинения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 24 декабря прошлого года. Его подозревают в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По данным СМИ, они могут быть связаны с уголовным делом в отношении директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор».