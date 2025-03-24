В Самарской области из-за ДТП с нефтевозом экологии причинен ущерб на 9,7 млн рублей

Нефтевоз опрокинулся на трассе в Самарской области. Происшествие случилось на участке дороги Осинки-Приволжье-Хворостянка. Об этом сообщает Росприроднадзор в понедельник, 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«В результате аварии сырая нефть разлилась на землю»,— говорится в сообщении.

Инспекторы ведомства выехали на место и отобрали пробы почвы. Анализы показали, что территория загрязнена на площади 356 кв. м.

Экологии был причинен ущерб на сумму 9,68 млн руб. В нарушении был признан виновным владелец нефтевоза.

Однако нарушитель отказался добровольно возмещать вред. В связи с этим ведомство обратилось с иском в суд. Требования Росприроднадзора были удовлетворены.

Георгий Портнов