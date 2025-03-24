Сильный ветер ожидается на Алтае

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Алтайском крае и Республике Алтай. Усиление ветра в этих регионах ожидается 24 и 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В Алтайском крае прогнозируются снег, гололед, а также усиление ветра с порывами более 25 м/с. «Ветровая нагрузка прогнозируется в Краснощековском, Солонешенском, Петропавловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Троицком и Целинном районах»,— уточнили в краевом главе МЧС.

В Республике Алтай, согласно штормовому предупреждению, сила ветра в горах может достигать 35 м/с. В свою очередь, главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о сильном западном ветре в южных районах региона 25 марта.

Валерий Лавский