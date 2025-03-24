В Казани экипаж автобуса помог беременной пассажирке, потерявшей сознание

В Казани экипаж автобуса № 36 помог беременной девушке, потерявшей сознание. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».

Кондуктор первым заметил, что пассажирка потеряла сознание. Он сообщил об этом водителю, обеспечил приток воздуха в салон автобуса и помог девушке прийти в себя, предложив воду. Водитель вызвал скорую помощь.

Для оказания медицинской помощи автобус был временно снят с маршрута, а пассажиров пересадили в следующий автобус.

После осмотра медики приняли решение госпитализировать девушку.

Артём Дергунов