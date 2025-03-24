В Балакове возбудили дело о халатности при передаче участков многодетным семьям

Следствие возбудило уголовное дело по факту халатности при предоставлении земельных участков многодетным семьям Балаковского района Саратовской области при отсутствии инфраструктуры (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, неустановленные на сегодняшний день должностные лица администрации Балаковского района с 2014 года сформировали и предоставили свыше 300 земельных участков многодетным семьям в муниципальном образовании. Там не было уличного освещения и дорожных подъездов, отсутствовала возможность подключения в полном объеме к коммунальным услугам.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц. О ситуации ранее докладывали главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Павел Фролов