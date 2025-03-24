Глава СКР требует завести дело из-за ржавой воды в поселке Полетаево

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в поселке Полетаево и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Данные о ненадлежащем водоснабжении жителей опубликовали в интернете. По имеющейся информации, из-за аварийного состояния очистных сооружений в поселке в дома и в социальные учреждения вода подается с ржавчиной и примесями, и она не пригодна для питья и бытовых нужд. Местные жители вынуждены приобретать бутилированную воду. Многочисленные обращения в местную администрацию не помогают. В СУ СК России по Челябинской области по этому факту организована процессуальная проверка.

Виталина Ярховска