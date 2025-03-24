Более 20 жителей Башкирии осудили за организацию занятия проституцией

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 21 жителя Башкирии в возрасте от 19 до 42 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в создании преступной организации, руководстве и участии в ней (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), организации занятия проституцией (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие ею, в том числе в отношении несовершеннолетних, и принуждение к продолжению с применением насилия (чч. 2, 3 ст. 240 УК РФ).

Организатор приговорен к 16 годам колонии строгого режима, остальные подсудимые получили сроки от двух с половиной до девяти с половиной лет колонии общего режима. Также каждому из подсудимых назначено ограничение свободы на 1,5 года.

Под стражу в зале суда взято 13 человек, восьми фигурантам уголовного дела исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста.

Как было установлено в суде, с февраля 2021 года по апрель 2022 года уфимец создал преступное сообщество для занятия проституцией на территории Уфы. Для этого гон арендовал помещения на Комсомольской улице, улицах Рихарда Зорге, Юрия Гагарина и проспекте Октября.

В преступную деятельность были вовлечены 18 человек, в том числе двое несовершеннолетних, одну из которых с применением насилия принуждали к продолжению занятия проституцией, отмечено в релизе прокуратуры.

Майя Иванова