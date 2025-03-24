В жилую застройку Новочеркасска Дом.РФ вложил 3 млрд рублей

Дом.РФ выделит 3 млрд руб. на проект комплексного развития территории (КРТ) в Новочеркасске, сообщили «Ведомости Юг» в пресс-службе банка. Проект будет реализован по адресу переулок Спасский, 7, в четырех километрах от центра города. Общая площадь градостроительного потенциала составляет 63 тыс. кв. метров, и сейчас проект находится на стадии проектирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В августе 2023 года прошли торги на право проведения КРТ на этом участке. Победителем стала компания ООО «Вертикаль», предложившая 15,6 млн руб. В октябре 2024 года глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что пять инвесторов отказались от участия в аналогичных проектах из-за близости к промышленным предприятиям и особой экономической зоне «Ростовская», что создает дефицит жилья для рабочих.

Министерство строительства Ростовской области отметило, что сейчас в регионе реализуется шесть проектов КРТ общей площадью 442 гектара с потенциалом около 2 млн кв. метров. Эти проекты расположены в Ростове, Новочеркасске, Батайске и Таганроге.

Тат Гаспарян