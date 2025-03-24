Директор красноярской «Байкал-Фармы» получила 13 лет колонии за хищения

Директор красноярского ООО «Байкал-Фарма» приговорена к 13 годам колонии общего режима за обман 37 человек на 46 млн руб. Суд признал ее виновной в 36 эпизодах мошенничества (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщил Telegram-канал прокураты Красноярского края. По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Наталье Байкаловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как установило следствие, руководитель «Байкал-Фармы» на протяжении шести лет «за нескромное вознаграждение предлагала своим жертвам различные варианты помощи в выгодной покупке транспорта и жилья, получении кредита, сокращении процентной ставки». Таким образом, она обманом получила от жителей края крупные суммы денег.

Отмечается, что она заключала договоры как от своего имени, так и от имени трех фирм — ООО «Байкал-Фарм», ООО «Сибфининвест» и ООО «БДС-ГРУПП». Руководителями этих компаний были ее знакомые или родственники. В ходе следствия на имущество подсудимой был наложен арест, она частично возместила причиненный ущерб. Свою вину она отрицает.

Михаил Кичанов