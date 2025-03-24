Суд оставил экс-мэра Троицка под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему мэру Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток. Он останется в СИЗО до 4 сентября 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Троицка Фото: пресс-служба администрации Троицка

Решение о продлении меры пресечения до сентября принял Троицкий городской суд на заседании 7 марта. Сторона защиты пыталась обжаловать его и просила выпустить фигуранта из СИЗО, однако областной суд отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Виноградова задержала полиция в декабре 2023 года. С того момента он находится в СИЗО. По версии следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021-го, будучи на тот момент мэром Троицка, Александр Виноградов через посредника неоднократно получал от директора и владельца ООО «Управляющая компания “Копеечка”» Дмитрия Виноградова (однофамилец) деньги и «иное имущество в виде беговой дорожки». Всего в уголовном деле фигурирует шесть эпизодов взяток на общую сумму 763 тыс. руб.

За деньги, как считает следствие, Александр Виноградов помогал предпринимателю быстро и без препятствий получать разрешения на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке, оказывал содействие в признании права собственности на самовольно построенное нежилое здание, утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, проведении аукциона на право заключения договора аренды участка, а также не реагировал на незаконный демонтаж части муниципального здания.