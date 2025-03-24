Выдача кредитных карт в Ставрополье снизилась за год на 54,7%

В феврале текущего года населению Ставропольского края банки выдали 16,2 тыс. кредитных карт. Это на 54,7% меньше, чем в феврале 2023 года (35,8 тыс. ед.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Такая тенденция, по данным аналитиков НБКИ, наблюдается во всех регионах России. В феврале было выдано наименьшее количество новых кредитных карт за последний год. В целом по России за второй месяц 2025 года банки выдали своим клиентам 1,06 млн кредитных карт, что на 52,3% меньше, чем в феврале 2024 года (2,21 млн. ед.). «Это наименьшее значение данного показателя за прошедший год. При этом выдача новых кредиток снижается непрерывно с мая 2024 год»,— прокомментировали в НБКИ.

Тем не менее, аналитики отмечают, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в январе этого года, незначительно вырос по сравнению с предыдущим месяцем (на 0,6%) и составил 106,3 млрд руб. (в январе 2025 года – 105,7 млрд руб.), но снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 52,4% (в феврале 2024-го — 223,5 млрд руб.).

Больше всего в феврале новые кредитки выдавались банками Москвы (86,1 тыс.), Московской области (67,5 тыс.), Краснодарского края (50,1 тыс.), Санкт-Петербурга (46,7 тыс.) и Башкортостана (34,6 тыс.). Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Пермском крае (-59,4%), Иркутской (-58%), Кемеровской (-57,2%), Самарской (-56,2%) и Ростовской (-55,9%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет тенденцию по снижению выдачи кредиток населению жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). «Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в “зеленой” зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%»,— прокомментировал господин Волков.

Дмитрий Михеенко