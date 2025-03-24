Прокуратура взяла на контроль восстановительные работы в Красном Текстильщике

Зампрокурора Гагаринского района Саратова Иван Гадлевский выехал в Красный Текстильщик по обращениям жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий Иван Гадлевский выявил факты размытия части дороги и тротуара, провала трубы для водоотведения. Также там частично повреждены опоры для газовых коммуникаций.

По итогам проверки участок был огражден, определен список восстановительных работ. Прокуратура района взяла на контроль их проведение.

Павел Фролов