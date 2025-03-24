Прокуратура взяла на контроль восстановительные работы в Красном Текстильщике
Зампрокурора Гагаринского района Саратова Иван Гадлевский выехал в Красный Текстильщик по обращениям жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверочных мероприятий Иван Гадлевский выявил факты размытия части дороги и тротуара, провала трубы для водоотведения. Также там частично повреждены опоры для газовых коммуникаций.
По итогам проверки участок был огражден, определен список восстановительных работ. Прокуратура района взяла на контроль их проведение.