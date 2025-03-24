Число пострадавших в ДТП в Крыму увеличилось до 22
В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе Симферополь—Евпатория пострадали 22 человека, еще 6 человек погибли, сообщили ТАСС в экстренных службах. Среди пострадавших — восемь детей. Ранее региональное МЧС отчитывалось о 18 пострадавших и 5 погибших.
Фото: МЧС России
ДТП произошло сегодня, 24 марта, утром. Автобус, в котором находилось 32 пассажира, двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района.
По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса не был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель объясняет произошедшее тем, что его «ослепило солнце», из-за чего он не увидел грузовик.