В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нападении собак на подростков

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собак на группу подростков в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Инцидент в Усть-Лабинске произошел днем в субботу, 22 марта. Несколько подростков во время подготовки к мотокроссу проходили по улице, проверяя состояние трассы, сообщает краевая прокуратура. В этот момент из заброшенного здания выскочили собаки и бросились на подростков. В результате нападения собак травмы получили 12- и 13-летний подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет.

По предварительным данным СКР, напавшие на подростков собаки были бездомными, это обстоятельство будет уточняться в ходе следствия.

Анна Перова, Краснодар