Цена квадратного метра в новостройках Челябинска превысила 149 тыс. рублей

В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на рынке первичной недвижимости достигла в феврале 2025 года очередного рекорда — 149,1 тыс. руб. По сравнению с январем цена выросла на 1,3% или 2 тыс. руб., сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

За последние полгода средняя цена «квадрата» в новостройках Челябинска увеличилась на 6%. В сентябре 2024 года стоимость составляла 140,5 тыс. руб.

Объем нового жилья, выставленного застройщиками на продажу, в феврале увеличился на 13,6% по сравнению с январем, до 351 тыс. кв. м. Рост объема экспозиции отмечается на фоне замедления темпов продаж и падения спроса в городах-миллионниках РФ. По мнению аналитиков сервиса, рост средней цены квадратного метра обеспечена, прежде всего, использованием альтернативных механизмов финансирования сделок с недвижимостью. В том числе речь идет о коммерческих субсидиях, которые всегда отражаются в заявленной стоимости квартиры, соразмерно увеличивая ее. Аналитики подчеркивают, что «статистический рост» показателя средней цены «квадрата» не соответствует реальной рыночной ситуации со стагнирующим спросом.