За сутки в ДТП в Ярославской области пострадали два несовершеннолетних

В Ярославской области за прошедшие сутки в авариях пострадали два несовершеннолетних. Об этом сообщили в областном УМВД.

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Одна из аварий произошла 23 марта в Угличе на перекрестке Кирова и Озерной. Там столкнулись автомобили Citroеn и Audi. Пострадала пассажирка последней машины, 17-летнюю девушку увезли в медучреждение.

23 марта поздно вечером в Ярославле на улице Панина произошло ДТП с участием трех автомобилей — Nissan, Kia и Lada. В итоге пострадали двое пассажиров Kia — 5-летний мальчик и 36-летняя женщина госпитализированы.

«По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводятся проверки»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова