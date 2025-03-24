За два часа на Большой Покровской в Нижнем Новгороде выявили 16 нарушителей ПДД

В ходе очередного рейда ГИБДД на пешеходной части улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде за два часа выявили 16 нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На водителей составили 12 протоколов по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД) и четыре — по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

В ГИБДД напомнили, что по распоряжению мэрии Нижнего Новгороде въезд на улицу Большую Покровскую и выезд с нее автотранспорта, обслуживающего предприятия и организации, разрешается с шести до девяти утра.

Галина Шамберина