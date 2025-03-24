Челябинца будут судить по обвинению в махинациях с маткапиталом

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат за счет сертификатов материнского капитала. Общая сумма ущерба составила более 2 млн руб., сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, челябинец был в сговоре с руководителем кредитного потребительского кооператива. В его задачи входил поиск владельцев сертификатов маткапитала, которые могли бы за вознаграждение предоставить свои данные. С ними впоследствии кооператив заключал мнимые договоры целевого займа на земельные участки, деньги за которые фактически не передавались. Таким образом выполнялось условие для получения маткапитала на улучшение жилищных условий. Социальный фонд России направлял на счет кооператива деньги, которые в дальнейшем выводились в виде наличных.

Челябинец находится под стражей. Уголовное дело руководителя кооператива рассматривается отдельно, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.