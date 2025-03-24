В Энгельсе открыли большую часть пострадавших от налета БПЛА СНТ
Проверка территорий СНТ в Энгельсе, которые пострадали при налете беспилотников, близится к завершению. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, доступ на большинство СНТ уже открыт, но гражданам следует соблюдать меры предосторожности. Господин Бусаргин отметил: муниципальные комиссии и профильные эксперты в непрерывном режиме оценивают степень повреждений дачных участков и домов, специалисты прорабатывают алгоритм перечисления компенсаций.
Губернатор назвал важной задачей муниципальной власти на сегодняшний день оказание гражданам всей необходимой поддержки. Речь идет о вывозе строительного мусора, охране территорий, решении бытовых и социальных вопросов.