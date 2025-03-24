Башкирская содовая компания снизила чистую прибыль в два раза

В 2024 году выручка АО «Башкирская содовая компания» (БСК) превысила 61 млрд руб., что на 2,7 млрд руб. больше, чем годом ранее. Такие данные следуют из годовой бухгалтерской отчетности, опубликованной на странице эмитента в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль компании уменьшилась с 10,55 млрд руб. до 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из документа следует, что основным источником сырья для производства кальцинированной соды является известняк, добытый на месторождении Шахтау, запасы которого сейчас дорабатываются. В 2025 году БСК планирует работы по увеличению глубины отработки месторождения и уточнению оставшихся запасов известняка.

АО «БСК» зарегистрировано в Стерлитамаке, занимается производством кальцинированной и пищевой соды, пластмасс, мыла и моющих средств и другой химической продукции, а также добычей и производством соли. Активы компании расположены в Стерлитамаке и Березниках. В 2021 году БСК была национализирована: 38,28% акций были переданы в собственность Башкирии в лице министерства земельных и имущественных отношений, 57,44% акций оказались в собственности у федерального правительства (45,7% попали в доверительное управление АО «Русский водород» (сейчас — АО «Росхим»), 11,7% — АО «Региональный фонд»). В марте 2025 года Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и прекращении доверительного управления акциями, находившимися в федеральной собственности.

Идэль Гумеров