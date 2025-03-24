Прокуратура добилась назначения астраханской семье пособия на детей

В Астрахани благодаря прокуратуре семье назначили ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению многодетной матери о нарушении ее права при получении пособия на детей прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что отделение регионального Социального фонда произвело родителю расчет пособия на несовершеннолетних в размере 50% прожиточного минимума. Причиной тому ошибка в информационной базе.

После проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю ГКУ АО «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области». В итоге семье назначили пособие в размере 100% прожиточного минимума для детей на каждого ребенка, а также выплатили перерасчет.

Павел Фролов