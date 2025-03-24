В Краснодаре ищут инвестора для создания промкластера в Елизаветинской

Власти Краснодара ведут поиск инвестора для создания промышленного кластера в станице Елизаветинской. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участки в районе станицы были определены под промышленный парк в рамках разработки Единого документа территориального планирования. По данным мэрии, управлением экономики совместно с управлением инвестиций ведется работа по привлечению инвесторов для развития территории.

Согласно документу территориального планирования, участок относится к производственной зоне и может быть использован под предприятия V класса опасности, характеризующиеся низким уровнем воздействия на окружающую среду. Для таких объектов предусмотрена санитарно-защитная зона в 50 м.

Изначально Генплан Краснодара предусматривал застройку этой территории площадью 120 га многоквартирными жилыми домами. Однако в октябре 2024 года в Едином документе планирования города было закреплено размещение здесь экопромышленного кластера.

После обращений жителей станицы Елизаветинской в ноябре 2024 года площадь промышленного кластера сократили со 120 до 100 га. На освободившейся территории предусмотрено строительство социальной инфраструктуры: школы, двух детских садов, поликлиники, бассейна, спортивных объектов, парков и скверов.

Вячеслав Рыжков