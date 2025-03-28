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Замнаркомпроса отчитался о состоянии вузов

100 лет назад выросло материальное положение профессоров и студентов

На заседании Совета Народных Комиссаров РСФСР под председательством тов. А. И. Рыкова замнаркомпроса Иосиф Ходоровский выступил с докладом «О состоянии вузов РСФСР».

Занятия на рабфаке им. М. Н. Покровского при Московском государственном университете. 1920 год

Занятия на рабфаке им. М. Н. Покровского при Московском государственном университете. 1920 год

Фото: РИА Новости

Занятия на рабфаке им. М. Н. Покровского при Московском государственном университете. 1920 год

Фото: РИА Новости

Докладчик отметил, что до революции на территории, занимаемой ныне РСФСР, во всех высших учебных заведениях обучалось, в круглых цифрах, 95 тыс. студентов. В годы революции и позже в вузы большим потоком хлынула рабоче-крестьянская молодежь, которой в дореволюционное время доступ в высшие учебные заведения был закрыт.

К 1924 году вследствие чрезвычайно большого числа принятых в 1923 году в 96 вузах РСФСР насчитывалось 140 тыс.учащихся. Летом 1924 года Наркомпрос провел рационализацию высшего образования, в результате чего число вузов сократилось до 87, а число студентов — до 118–120 тыс. К концу 1925 года будут действовать 74 или 76 вузов с тем же числом учащихся. Через два-три года число студентов дойдет до 100 тыс. человек. В дальнейшем будет происходить рост числа высших учебных заведений и количества учащихся в соответствии с ростом народного хозяйства.

Материальная база высшего образования в СССР за 1924 год значительно усилилась. За последние годы ассигнования государства на вузы РСФСР выражались в следующих цифрах: в 1922–1923 годах — около 11,5 млн руб., в 1923–1924 годах — 15,3 млн руб. (в круглых цифрах), в 1924–1925 годах — свыше 27 млн руб. Таким образом, за два года размер ассигнований на высшее образование увеличился в 2,5 раза. Это дало возможность повысить зарплату научным работникам, особенно в последние месяцы. В настоящее время профессор за шесть основных часов занятий в неделю получает месячную зарплату в размере 80 руб. Это, конечно, совершенно недостаточно и далеко от того предела, который имел профессор в довоенное время, но это в 2,5 раза больше того, что он получал в июне 1924 года, а это, несомненно, огромный шаг вперед.

В равной мере заметно улучшилось и материальное положение студенчества. Количество стипендий по вузам РСФСР составляет 34 тыс. (сюда не входят 25 тыс. обучающихся на рабфаках). Размер стипендий увеличился вдвое против прошлого года и доведен в столицах и промышленных центрах до 20 руб., а в провинции — до 15 руб. на стипендиата.

Значительно улучшилось и жилищное положение пролетарского студенчества. Во всей РСФСР 37 тыс. мест в общежитиях для студенчества, что дает возможность обеспечить всех студентов.

О докладе товарища Ходоровского писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев

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