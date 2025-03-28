Замнаркомпроса отчитался о состоянии вузов

На заседании Совета Народных Комиссаров РСФСР под председательством тов. А. И. Рыкова замнаркомпроса Иосиф Ходоровский выступил с докладом «О состоянии вузов РСФСР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занятия на рабфаке им. М. Н. Покровского при Московском государственном университете. 1920 год

Фото: РИА Новости Занятия на рабфаке им. М. Н. Покровского при Московском государственном университете. 1920 год

Фото: РИА Новости

Докладчик отметил, что до революции на территории, занимаемой ныне РСФСР, во всех высших учебных заведениях обучалось, в круглых цифрах, 95 тыс. студентов. В годы революции и позже в вузы большим потоком хлынула рабоче-крестьянская молодежь, которой в дореволюционное время доступ в высшие учебные заведения был закрыт.

К 1924 году вследствие чрезвычайно большого числа принятых в 1923 году в 96 вузах РСФСР насчитывалось 140 тыс.учащихся. Летом 1924 года Наркомпрос провел рационализацию высшего образования, в результате чего число вузов сократилось до 87, а число студентов — до 118–120 тыс. К концу 1925 года будут действовать 74 или 76 вузов с тем же числом учащихся. Через два-три года число студентов дойдет до 100 тыс. человек. В дальнейшем будет происходить рост числа высших учебных заведений и количества учащихся в соответствии с ростом народного хозяйства.

Материальная база высшего образования в СССР за 1924 год значительно усилилась. За последние годы ассигнования государства на вузы РСФСР выражались в следующих цифрах: в 1922–1923 годах — около 11,5 млн руб., в 1923–1924 годах — 15,3 млн руб. (в круглых цифрах), в 1924–1925 годах — свыше 27 млн руб. Таким образом, за два года размер ассигнований на высшее образование увеличился в 2,5 раза. Это дало возможность повысить зарплату научным работникам, особенно в последние месяцы. В настоящее время профессор за шесть основных часов занятий в неделю получает месячную зарплату в размере 80 руб. Это, конечно, совершенно недостаточно и далеко от того предела, который имел профессор в довоенное время, но это в 2,5 раза больше того, что он получал в июне 1924 года, а это, несомненно, огромный шаг вперед.

В равной мере заметно улучшилось и материальное положение студенчества. Количество стипендий по вузам РСФСР составляет 34 тыс. (сюда не входят 25 тыс. обучающихся на рабфаках). Размер стипендий увеличился вдвое против прошлого года и доведен в столицах и промышленных центрах до 20 руб., а в провинции — до 15 руб. на стипендиата.

Значительно улучшилось и жилищное положение пролетарского студенчества. Во всей РСФСР 37 тыс. мест в общежитиях для студенчества, что дает возможность обеспечить всех студентов.

О докладе товарища Ходоровского писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев