Опасность микропластика для младенцев не доказана

Выводы глобального исследования «Морской микропластик и здоровье младенцев», опубликованного Национальным бюро экономических исследований США (NBER), вызвали сомнения у российских ученых. Вопросы возникли не столько к самой теме работы, сколько к объективности выбранных американцами моделей и полученных на их основе данных.

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Алексей Хохлов, академик РАН, специалист в области науки о полимерах:

— В этой работе заметны две проблемы. Во-первых, в методике авторов с помощью данных со спутников отслеживается не концентрация микропластика в океане, а наличие в нем поверхностно-активных веществ (ПАВ): это химические соединения, которые влияют на поведение воды. Их много, в сущности, обычное мыло тоже состоит из ПАВ. И связать их только с микропластиком невозможно: например, утечки топлива или отходов с кораблей также вызовут изменение оптических показателей морской поверхности, считываемых из космоса.

Во-вторых, исследователи делают смелое предположение, что основной причиной аэрозольного загрязнения воздуха является микропластик. Но это, очевидно, не так: песка или городской пыли в атмосфере значительно больше, не говоря о частицах соли из морской воды в приморских регионах. И многие из таких частиц представляют куда большую угрозу для здоровья, чем инертный пластик. Например, одно из исследований воздушной взвеси городской пыли показало, что в ней преобладают соединения железа, свинца, бария и других тяжелых металлов, которые часто ядовиты. А другое исследование показало, что в атмосферное загрязнение аэрозолями наибольший вклад вносит транспорт: свежие выбросы от него составляют около 46% частиц, а вклады старых выбросов, промышленных выбросов и регионального фона составили соответственно 27%, 9% и 9%. Поскольку в обсуждаемой работе берутся данные статистики в основном городского населения, очевидно, что этот фактор авторами не учтен.

В целом интерес к микропластику хотя и обоснован, но слишком медийно преувеличен: эти частицы лишь одни из десятков видов и вряд ли представляют существенно большую угрозу, чем оксид кремния или биологические компоненты (пыльца и прочее). Как правило, за громкими заголовками стоят спекулятивные рассуждения, причем не ученых, а представителей СМИ. Характерный пример — печально знаменитая «ложка в мозгу», которая стала следствием ошибочной интерпретации эксперимента, была растиражирована и, увы, до сих пор тиражируется журналистами. Все это породило настоящую панику. Пока серьезная наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть вред микропластика, поскольку эта проблема включает огромное количество самых разных факторов, изолировать которые практически невозможно. Поэтому единственный выход — стимулировать исследования в этой области, чтобы получить объективную, не зависящую от эмоций и социальных страхов картину.

Олег Митрохин, доктор медицинских наук, профессор (заведующий кафедрой общей гигиены, директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского университета):

— Микропластик вряд ли сколько-нибудь заметно влияет на вес новорожденных младенцев. На сегодняшний день нет ни одного научного исследования в мире, которое однозначно бы указывало на патологическое воздействие на человека.

В случае обсуждаемой работы мы видим основанное на чувствах и интуиции мнение авторов — математиков, экономистов и представителей школы бизнеса — о том, что влияет на вес новорожденных. Однако сложно реально оценить через предложенный математический подход, основанный на разнородных статистических данных, реальное воздействие фактора микропластика на плод.

Для объективной оценки нужно учесть множество других факторов. Например, нужно знать, где работали матери, каков характер их питания, в каких условиях они проживают и многое другое. Просто использовать данные о том, что младенцы имеют низкий вес при рождении, и на основе математической модели, выдергивая отдельные факты, делать вывод о вреде единичного агента вряд ли корректно.

Подобных публикаций очень много в последнее время, потому что проблема действительно существует, но как к ней подойти и как использовать полученные знания, пока не понятно. И сейчас основная задача научного сообщества — выработать какую-то единую методологию или методику оценки влияния пластикового загрязнения на состояние здоровья. Которые, возможно, включат и предложенный аналитический подход, основанный на больших массивах разнородных данных, включая и космическую съемку, и статистику по потреблению морепродуктов, и вес младенца в различных странах.

Сергей Люлин, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией моделирования полимеров Центра исследований проблем микропластика Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, член российской делегации в Межправительственном переговорном комитете по разработке договора о сокращении пластикового загрязнения:

— В целом обсуждаемая статья крайне интересна, поскольку представляет одну из немногих попыток установления важнейших корреляций между различными статистическими данными для ответа на вопрос о реальной, а не потенциальной опасности микропластика для здоровья человека.

Основные данные — о мониторинге микропластика в океане — основаны на результатах дистанционного зондирования не самого микропластика, а поверхностно-активных веществ, которые могут способствовать удержанию на водной поверхности частиц микропластика, но не являются однозначным индикатором его присутствия. Также в работе не используются какие-либо прямые данные о выявлении частиц микропластика у матерей: ни в крови, ни в кале, ни в плаценте. Не были изучены образцы мокроты, хотя исследователи делают акцент на аэрозольном пути проникновения микропластика в организм матери. В работе не используются данные о выявлении микропластика у плода. Таким образом, разработанная авторами модель построена на косвенных данных и, как любая такая модель, может быть использована только для качественных, а не количественных оценок.

Хотя микропластик в достаточных количествах может присутствовать в воздухе, для меня наиболее спорным моментом в построении этой модели является вопрос о переходе микропластика из океана в воздух. Такая ситуация была бы возможна только для небольших, очень легких частиц микропластика. Однако начиная с размеров в несколько микрон, микропластик по своему поведению очень близок к коллоидным частицам, которые в конечном итоге в воде оседают, поэтому, на мой взгляд, такие малые частицы скорее окажутся на морском дне, чем в воздухе. С этой точки зрения достаточно бессмысленно заниматься сбором микропластика в океане, необходимо установить надежный заслон неконтролируемому распространению пластикового мусора в окружающей среде и заниматься сбором, переработкой и утилизацией накопленного пластикового мусора, в том числе его сбором в океане, пока он не разрушился под действием солнечного света и механических нагрузок на мелкие частицы.

Частицы любой природы малоразмерной фракции (обычно выделяют фракцию PM2.5 — частицы менее 2.5. микрон) представляют токсическую опасность из-за высокой проникающей способности и большой удельной площади поверхности, на которой могут адсорбироваться действительно химически или биологически токсичные соединения. Сам пластик по своей химической природе инертен и стабилен, не вступает в химические реакции. При этом весовая доля пластиковых частиц размера менее 2.5 микрон в городской пыли, по известным данным, составляет менее 1%. При такой доле вклад микропластика в перенос опасных веществ пренебрежимо мал. Эта ситуация хорошо известна и в связи с оценкой вклада микропластика в перенос опасных загрязнителей в море: он имеет существенно меньший вклад по сравнению с другими естественными переносчиками. Доля гидрофобных загрязнителей, адсорбированных микропластиком в океане, оценивается в 10 000 раз меньше доли загрязнителей, адсорбированных другими типами носителей (растворенный органический углерод, фитопланктон, зоопланктон, бактерии, техническая сажа и др.).

Таким образом, опубликованные результаты вызывают много закономерных вопросов. Разработанная предсказательная модель требует дальнейшей тщательной проверки на реальных, а не косвенных данных. Но именно по такому пути и развивается наука.

Подготовлено при поддержке Российского союза химиков