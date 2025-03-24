Кубань входит в топ-5 регионов по числу вакансий для таксистов

Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим числом вакансий для таксистов, следует из данных hh.ru. По итогам 2024 года в регионе было открыто более 900 предложений о работе для водителей такси, что составляет 4% от общего числа вакансий в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В целом спрос на таксистов в России продолжает расти. В 2024 году работодатели разместили на hh.ru свыше 21,2 тыс. вакансий, что на 58% больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству предложений стали Москва (более 2,7 тыс. вакансий), Московская область (2,6 тыс.), Санкт-Петербург (2,1 тыс.), Краснодарский край (900+) и Ростовская область (800+).

Медианная зарплата водителей такси за год выросла на 39% и превысила 148,4 тыс. руб. В Краснодарском крае медианный уровень зарплат составил 86,6 тыс. руб., при этом диапазон варьируется от 46,5 до 151,4 тыс. руб.

Работодатели все чаще предлагают гибкие графики: число таких вакансий увеличилось на 51% и превысило 9 тыс. объявлений. Популярность вахтового метода выросла на 78%, а зарплаты водителей, работающих вахтой, достигли 179 тыс. руб. Также зафиксирован рост на 122% вакансий с частичной занятостью и подработками.

Конкуренция за место водителя такси варьируется в зависимости от региона. В среднем по стране на одну вакансию приходится 6,5 активных резюме, а в Краснодарском крае — до 12. Дефицит кадров отмечен в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и Мурманской области (3,7). В то же время высокий конкурс среди таксистов зафиксирован в Ингушетии (52 резюме на вакансию), Туве (32), Чечне (29), Дагестане (21) и Республике Алтай (18).

Вячеслав Рыжков