В Ярославле отменили итоги аукциона по продаже «Дома Сакиных»

Результаты конкурса по продаже муниципального объекта культурного наследия «Дом доходный Сакиных» в Ярославле аннулированы из-за того, что победитель не подписал своевременно договор купли-продажи. Соответствующий протокол размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Дом доходный Сакиных» на улице Собинова продали за 9,3 млн руб. московскому ООО «Исток». На торги заявились 11 участников. Новый собственник должен был получить не только историческое здание, но земельный участок в аренду за 1 руб. в год.

Итоги конкурса подвели 6 марта, договор купли-продажи ООО «Исток» как победитель должно было подписать до 13 марта. По состоянию на 14 марта, документы не были подписаны. В связи с чем было принято решение «аннулировать результаты конкурса», «признать победителя конкурса утратившим право на заключение договора купли-продажи» и «возврат задатка, внесенного ООО «Исток» для участия в конкурсе, не производить, перечислить в доход бюджета».

Алла Чижова