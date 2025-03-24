В Оренбурге студенту назначили наказание за передачу взятки преподавателю

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 30-летнего жителя Оренбурга по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в октябре и ноябре 2020 года студент высшебного учебного заведения через посредника передал преподавателю 15 тыс. руб., чтобы успешно сдать зачет и экзамен без фактической проверки знаний учебных дисциплин.

Подсудимому назначили штраф в размере 100 тыс. руб. В ведомстве отмечают, что в отношении взяткополучателя судом также постановлен обвинительный приговор.

Руфия Кутляева