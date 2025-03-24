Виктор Ромашкин сохранил пост лидера коммунистов Горного Алтая

Виктор Ромашкин переизбран на пост первого секретаря комитета регионального отделения КПРФ в Республике Алтай. Голосование прошло на отчетно-выборной конференции коммунистов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЦК КПРФ Фото: Пресс-служба ЦК КПРФ

Конференция состоялась 22 марта. Принявшая участие в ее работе первый секретарь комитета КПРФ в Алтайском крае, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова уточнила, что господин Ромашкин был избран единогласно.

Виктор Ромашкин возглавляет коммунистов Горного Алтая с 1999 года. Как писал «Ъ-Сибирь», на выборах депутатов госсобрания — эл курултая республики в 2024 году КПРФ заняла лишь третье место при голосовании по партспискам и провела в парламент одного депутата.

Валерий Лавский