Следствие начало проверку после падения ребенка с высоты в Саратове
Следственное управление СК по Саратовской области приступило к проверке по факту травмирования 10-летней девочки на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Инцидент произошел днем 22 марта близ дома № 8 по ул. Панченко в микрорайоне Солнечный-2. Там 10-летняя девочка получила травмы при падении с игрового комплекса высотой три метра. Пострадавшую отвезли в больницу.
После случившегося и.п. главы Саратова Михаил Исаев поручил провести масштабную проверку технического состояния всех детских игровых площадок в городе. Эту задачу он поставил перед руководителями районных администраций.