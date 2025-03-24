В Уфе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Главное следственное управление МВД по Башкирии по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 37-летний уфимец с 2020 года с помощью своих знакомых организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через них он совершал финансовые операции под видом различных услуг. На самом деле деньги выводились из легального оборота, отмечают в МВД.

В качестве процентов за обналичивание фигуранты уголовного дела получили более 10 млн руб. Общий оборот средств, по предварительным данным, составил больше 300 млн руб.

Майя Иванова