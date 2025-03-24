За прошедшие сутки в Марий Эл зафиксировано 11 возгораний в разных частях республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл за сутки произошло 11 пожаров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Марий Эл за сутки произошло 11 пожаров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Пожары зафиксированы в 9 населенных пунктах, включая Йошкар-Олу и Волжск. В столице Марий Эл за день произошло сразу три пожара.

Все возгорания ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.

21 марта в Марий Эл был локализован пожар на складе завода по производству пластиковых плит на 10 тыс. кв. м.

Дарья Сайфиева