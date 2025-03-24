ХК «Сочи» уступил минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках 68-тура КХЛ со счетом 2:6 уступил на своем льду минскому «Динамо». В этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и сочинцы сумели одержать победу в двух встречах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Место в воротах «Сочи» занял Илья Горбунов, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ. «Динамовцы» забили дважды к 15-й минуте. Сначала отличился Виталий Пинчук, а в одной из следующих атак упрочил преимущество своей команды Андрей Стась. На 24-й минуте Виталий Пинчук записал себе в актив второй гол. На 30-й минуте команды обменялись забитыми шайбами. В составе «Динамо» забили Сергей Кузнецов и Сэм Энэс, а затем нападающий «Сочи» Даниил Сероух сократил отставание в счете. Это уже 18-я шайба Даниила в этом сезоне. На 48-й минуте отличился защитник минского клуба Джордан Гросс. На 58-й минуте нападающий «леопардов» Александр Хохлачев установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:6.

После 68 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты заняли итоговое 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Леонтьев