Курултай Башкирии принял закон о центрах раннего физического развития детей

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о создании центров раннего физического развития детей, сообщила пресс-служба парламента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что документ регулирует деятельность таких центров и устанавливает правовой статус организаций. Центры получат помощь от органов исполнительной власти республики и местного самоуправления. Эти структуры будут помогать в строительстве зданий, передаче помещений в безвозмездное пользование и обеспечении спортивным инвентарем.

Господин Толкачев подчеркнул, что центры раннего физического развития не только готовят профессиональных спортсменов, но и способствуют гармоничному развитию детей. Даже если дети не станут профессиональными спортсменами, полученные навыки помогут им в будущем, отметил спикер парламента.

Законопроект устанавливает, что центры будут заниматься образовательной деятельностью, направленной на физическое воспитание и подготовку детей, а также формирование культуры здорового образа жизни. Законопроект уже направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.

Олег Вахитов