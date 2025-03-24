В Сочи открыли медаль олимпийской чемпионки из Удмуртии Алины Загитовой

Персональную медаль олимпийской чемпионки Алины Загитовой из Удмуртии открыли на набережной Леванды в центре курорта «Роза Хутор», сообщает пресс-служба Госсовета республики. Фигуристка приняла участие в церемонии 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Спортивная Аллея славы была создана в память об Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Медали с изображениями олимпийских чемпионов—представителей РФ в окружении оливковых ветвей прикреплены к ограждению реки Мзымта. Всего их размещено 28. Кроме того, в 2024 году на Аллее славы была открыта медаль 4-кратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Галины Кулаковой.

Фигуристка Алина Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея. По данным сайта Олимпийских игр, Алина Загитова стала первой россиянкой, собравшей «большой шлем» в фигурном катании: олимпийское золото, победы на чемпионате мира, континентальном первенстве и финале серии Гран-При. Дебют фигуристки состоялся в 2016-м на этапе юниорского Гран-При, где она заняла 1-е место. Алина Загитова родилась 18 мая в Ижевске.