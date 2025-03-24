В Челябинской области контрактнику дали шесть лет колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за самовольное оставление воинской части. Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии, а также лишили звания «старшина», сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что военнослужащий по контракту должен был вернуться из отпуска в воинскую часть в Челябинской области 20 мая 2023 года. Однако до 10 июля 2024-го он отсутствовал на службе и проживал с семьей в Тюменской области. В указанный день старшина самостоятельно вернулся в воинскую часть.

Приговор не вступил в законную силу.