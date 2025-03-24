В Медногорске выявлена коррупционная схема с выдачей фиктивных больничных

Возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта медицинского учреждения в Медногорске. Ей инкриминируется получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

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По версии следствия, с 2023-го по 2024 годы подозреваемая лично получила от местной жительницы взятку за оформление и продление фиктивных больничных листов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам отдела МВД РФ «Кувандыкский». Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Георгий Портнов