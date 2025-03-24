В Ярославской области объявлен пожароопасный сезон

В Ярославской области объявили дату начала пожароопасного сезона — он начнется с 25 марта. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С этого дня в лесах вводятся запреты: нельзя разводить костры, курить и выжигать траву. За нарушение грозит штраф от 15 до 30 тыс. руб. для граждан, от 30 до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и от 100 до 400 тыс. руб. — для юридических лиц.

Из-за малоснежной зимы пожароопасный сезон в этом году начался на три недели раньше, чем обычно. Обычно запреты начинают действовать с середины апреля. В регионе уже фиксируются термические точки: за выходные зарегистрировано 8 таких случаев. В Некрасовском, Угличском, Ярославском и Тутаевском районах, а также в Рыбинске было выжжено 75,7 гектара сухой травы.

Антон Голицын